Cizco: il nuovo singolo è ‘Candida’, il videoclip

È in streaming e in digital download, oltre che in rotazione radiofonica, Candida (CIZCO Entertainment / Artist First), il terzo singolo di Cizco (inviato de Le Iene e tra i fondatori della band Meganoidi e dei Lacizco), dopo Non ridi mai e Xeni. “Candida è una critica rivolta a quelle persone che pensano di sapere sempre tutto, una riflessione su un certo modo di fare informazione attraverso una comunicazione che predilige toni esagerati che rischiano di creare effetti sbagliati. – spiega l’artista –

Di recente, una conseguenza concreta, per esempio, sono stati gli scaffali dei supermercati svuotati senza alcun reale motivo, un’azione scaturita da una comunicazione che evidentemente non ha fatto il suo “dovere”. Quando si fa informazione in una situazione delicata come quella attuale bisogna stare attenti a cosa si dice e come lo si dice per non rischiare di trasformare la preoccupazione in psicosi”.

Disponibile anche il videoclip, a cui hanno partecipato gli attori Andrea Possa e Andrea Di Marco (Bruxabaracche), Nicolas Vigliotta, Leonardo Martera (Planet Funk): “Racconta di un personaggio alla Quentin Tarantino che traffica e armeggia in un capannone di periferia cercando qualcosa. Una volta trovato, si vede che carica il sacco in macchina e inizia a girare la città incrociando dei personaggi loschi che stanno chiaramente male, come se fossero in crisi di astinenza.

Sembra che consegni loro qualcosa di strano, armi o droga ma alla fine si capisce che stava dando loro dei crocifissi. Ognuno può farsi la sua idea. Che stava dando loro una speranza, che la religione è l’oppio dei popoli o che stiamo tutti cercando un punto di riferimento che non abbiamo ancora ben chiaro”.