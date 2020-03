The Mandalorian: in prima tv su Italia 1 il primo episodio della serie Disney+

Domenica 22 marzo, in prima TV, Italia 1 presenta in seconda serata l’episodio inaugurale della serie evento live-action The Mandalorian parte dell’universo Star Wars. Per celebrare il lancio di Disney+, i primi due episodi della serie evento saranno subito disponibili dal 24 marzo, giorno del lancio della piattaforma streaming in Italia. Il terzo episodio verrà rilasciato venerdì 27 marzo, mentre i restanti episodi saranno caricati settimanalmente ogni venerdì.



La versione italiana vede il ritorno al doppiaggio da parte di Fabio Rovazzi nel ruolo di uno Stormtrooper, ruolo a lui familiare. Fabio infatti aveva già prestato la sua voce agli Stormtrooper in alcuni speciali camei di doppiaggio in Ralph Spacca Internet e nel film Star Wars: L’Ascesa di Skywalker.

“Sono molto felice di aver avuto la possibilità di tornare ancora una volta a far parte dell’universo Star Wars. – racconta Rovazzi – Attendevo l’arrivo di The Mandalorian da quando ho visto il primo trailer alla Star Wars Celebration di Chicago! Da questo momento grazie a Disney+ i fan di Star Wars avranno un motivo in più per vivere un momento di svago in questi giorni in cui l’# per tutti è #iorestoacasa”.

The Mandalorian, prodotta in esclusiva per Disney+ da Lucasfilm, è la prima serie live-action di Star Wars e racconta vicende ambientate dopo la caduta dell’Impero Protagonista è un guerriero solitario che vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. A interpretarlo Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos). La serie è prodotta e scritta da Jon Favreau (già produttore de Il Re Leone e delle saghe di Avengers e Iron Man).