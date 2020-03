Achille Lauro: il nuovo singolo è ‘16 Marzo’ per Elektra Records

Achille Lauro annuncia il nuovo singolo: è 16 Marzo, disponibile in radio e digitale dal 3 aprile per ElektraRecords/Warner Music, l’etichetta di cui l’artista è direttore creativo. “Questa notte ho scritto una lettera ad una ragazza. – scrive Lauro sui social – L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata. Come il mese dei nuovi amori. Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più. Come me.”

Il brano è il primo pezzo che l’artista romano pubblica con Warner dopo il lavoro con Sony Music l’avvio del progetto con la label americana. “Ho sempre curato con attenzione maniacale tutto ciò che riguardasse la mia musica: dalle parole dei miei brani, alla direzione delle produzioni musicali, all’immaginario visivo, ma soltanto adesso assaporo la libertà di forgiare la musica a mia immagine e somiglianza. Sono mesi che non dormo. Sono ossessionato dal creare.

Ho trovato “il me” che ho sempre cercato. In questi giorni di isolamento, che mi hanno costretto ad un processo introspettivo e di meditazione profonda, ho trovato la forza creare arte e dare vita a questo brano, 16 Marzo, che descrive l’attuale urgenza simbiotica di raccontare una nuova fase della mia eterna rinascita con un nuovo linguaggio, libero e liberato. Mai come questa volta sento la mia musica così mia”, conclude Achille Lauro.