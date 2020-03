Ellie Goulding: in radio il singolo ‘Worry About Me’, dal 5 giugno nuovo album

Già disponibile in digitale, Worry About Me è il nuovo singolo di Ellie Goulding che arriva in radio venerdì 20 marzo. Nato in collaborazione con il produttore blackbear, il brano anticipa l’album previsto per il prossimo 5 giugno. Si tratta del primo singolo della Goulding pubblicato quest’anno dopo una serie di brani usciti nel 2019.

E per questo nuovo singolo, Ellie ha collaborato con l’acclamato rapper e produttore americano blackbear: ne è nato un pezzo tra pop e R&B, dove si alternano Ellie con la sua voce inconfondibile il flow di blackbear.

Ellie, ambasciatrice dell’ONU per l’ambiente, è un’appassionata sostenitrice della tutela dell’ambiente per la salvaguardia del pianeta. Sostiene inoltre in UK il Progetto Marylebone e raccoglie fondi per altre associazioni di beneficenza nazionali che operano in prima linea nella crisi dei senzatetto.