Heir: il primo EP ‘Daddy Issues’ traccia per traccia

È disponibile in digitale Daddy Issues (Sony Music), primo EP di HĒIR (Patricia Manfield) tra le style icon più seguite. Scritti dalla stessa Manfield e prodotti dai londinesi KXNGS, Jeeves e Joe, i brani del progetto sono stati anticipati dal singolo Soundtrack e My Love.

Di seguito la tracklist:

Spike Lee Soundtrack Close Up Fences My Love Sweet Degree Eternal Get Down Dance

Daddy Issues: traccia per traccia

Spike Lee

È un brano che parla di una persona dal cuore di pietra che non permette a nessuno di avvicinarsi. Tutto ciò rende complicata qualsiasi relazione e diventa davvero difficile riuscire ad aprirsi all’altra persona quando si ha ancora il cuore spezzato.

Soundtrack

È divertente, ritmata e con un orecchiabile coro gospel africano nel ritornello. Parla del crescere troppo in fretta, di perdersi alcune cose della vita perché si è focalizzati sul proprio futuro. Di frequentare persone più grandi quando si è ancora bambini, di tua madre che ti chiama preoccupata. “È la ‘’colonna sonora’’ della mia crescita adolescenziale”, afferma Hēir.

Close Up

Quando sei così tanto immerso nella tua relazione che non vedi più I lati positivi e negativi, sprecando le energie concentrandoti solo sulla relazione.

Fences

È un brano non solo scritto ma anche composta da Hēir. Parla di un amore impossibile bloccato da “recinzioni”, che sono impossibili da scavalcare e questa canzone parla di accettare amori che rimarranno solamente impossibili.

My Love

Hēirha ha così raccontato la genesi del suo nuovo singolo: “My Love parla di un amore ossessivo in cui questa ragazza viene quasi sopraffatta dal desiderio di stare con un ragazzo, cerca di sedurlo e di allontanarlo dalla sua fidanzata, la quale non lo tratta bene. Posso sicuramente relazionarmi con questa storia… l’abbiamo vissuta tutti: ‘quel ragazzo, e quella situazione è uguale alla mia’. Mi rivedo sia nell’ossessione sia nel voler proteggere qualcuno che amo.”

Sweet Degree

Spiega il doversi godere le cose brutte della vita, accettare le delusioni dalle persone, e che le esperienze negative rafforzano il carattere e ti hanno fatto diventare la persona che sei adesso. La canzone parla anche di accettare i “NO” e di andare avanti, non bisogna impuntarsi sugli ostacoli ma cercare di superarli.

Eternal

“We’re over but I still need you in my life”. È forse la canzone più onesta e vulnerabile dell’EP, è una piccola confessione sui tradimenti e su quanto sia dispiaciuta ad aver tradito, anche se la coppia non esiste più comunque rimarrà una persona di cui ha bisogno nella propria vita.

Get Down Dance

Questa brano è ispirato dalla serie “Get Down” di Netflix, scritto in un momento in cui Hēir aveva bisogno di qualcosa che le tirasse su il morale. Voleva una canzone celebrativa, che ispiri a vivere la vita e a non pensare troppo alle cose.