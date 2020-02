This Is Us 4 su FoxLife dal 25 febbraio, guest John Legend con il nuovo singolo

Va in onda, dal 25 febbraio il martedì alle 22:00 su FoxLife (canale 114 di Sky), This Is Us 4, in prima visione assoluta e tra le star che compariranno nella stagione è stato annunciato John Legend. L’artista multiplatino presenta il suo nuovo singolo Conversations in The Dark, scritto insieme a Gregg Wattenberg, Jesse Fink, Kellen Pomeranz e Chance Peña, La produzione è firmata, invece, da Gregg Wattenberg e Pom Pom.

Due altre guest star compariranno nei nuovi episodi della quarta stagione di This Is Us: si tratta di Sophia Bush (One Tree Hill) e Pamela Adlon (The Big Bang Theory, Californication). La prima sarà coinvolta nella storyline di Kevin, mentre la seconda nella storyline di Randall.

E dopo This Is Us, i fan italiani possono poi iniziare il countdown per il concerto italiano di John Legend, che il prossimo 5 luglio sarà al Lucca Summer Festival (produzione Di&GI – D’Alessandro & Galli. Per tutte le info www.dalessandroegalli.com – Infoline 0584 46477). I biglietti sono già disponibili in prevendita.