Laureus World Sports Awards 2020 in diretta su Sky Sport Arena, i nominati

È conto alla rovescia per la 20ª editione dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, che tornano a Berlino in una nuova venue, la Verti Music Hall. E la cerimonia di premiazione sarà in diretta su Sky Sport Arena lunedì 17 febbraio alle 19.00, con la telecronaca di Giovanni Bruno e Francesco Pierantozzi. Collegamenti live dal Red Carpet su Sky Sport 24, già a partire dalle ore 18.00, con Valentina Fass in prima linea per raccogliere interviste esclusive.

A condurre la prestigiosa serata nientemeno che Sharon Stone ma sono tanti anche i fuoriclasse attesi. Da Lewis Hamilton a Nadia Comaneci, da Gullit a Luis Figo, Mark Spitz e Katarina Witt solo per fare qualche nome. Assieme a loro anche Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Fabio Capello, Giacomo Agostini e Leonardo Fioravanti.

Ecco tutti gli atleti nominati in questa edizione, che purtroppo non vede in lista nessun italiano:

Laureus World Sportsman of the Year Award (Sportivo dell’anno)

Lewis Hamilton (UK) automobilismo

Eliud Kipchoge (Kenya) atletica leggera

Rafael Nadal (Spagna) tennis

Lionel Messi (Argentina) calcio

Marc Marquez (Spagna) motociclismo

Tiger Woods (USA) golf

Laureus World Sportswoman of the Year Award (Sportiva dell’anno)

Simone Biles (USA) ginnastica artistica

Megan Rapinoe (USA) calcio

Allyson Felix (USA) atletica leggera

Mikaela Shiffrin (USA) sci alpino

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Giamaica) atletica leggera

Naomi Osaka (Giappone) tennis

Laureus World Team of the Year Award (Squadra dell’anno)

Liverpool Football Team (UK) calcio

Springboks (Sudafrica) rugby

Nazionale femminile americana della Coppa del Mondo calcio

Toronto Raptors (Canada) basketball

Nazionale maschile spagnola di basketball

Mercedes AMG Petronas F1 team (Germania) – automobilismo

Laureus World Breakthrough of the Year Award (Rivelazione dell’anno)

Coco Gauff (USA) tennis

Bianca Andreescu (Canada) tennis

Egan Bernal (Colombia) ciclismo

Nazionale maschile giapponese della Coppa del Mondo rugby

Andy Ruiz Jr (USA) boxe

Regan Smith (USA) nuoto

Laureus World Comeback of the Year Award (Ritorno dell’anno)

Andy Murray (UK) tennis

Liverpool (UK) calcio

Kawhi Leonard (USA) basketball

Nathan Adrian (USA) nuoto

Christian Lealiifano (Australia) rugby

Sophia Floersch (Germania) motorsport

Laureus World Sportsperson of the Year with Disability Award (Sportivo con disabilità)

Omara Durand (Cuba) atletica leggera

Diede de Groot (Paesi Bassi) tennis in carrozzina

Oksana Masters (USA) sci e ciclismo

Jetze Plat (Paesi Bassi) triathlon e ciclismo

Manuela Schär (Svizzera) atletica leggera in carrozzina

Alice Tai (UK) nuoto

Laureus World Action Sportsperson of the Year Award (Sportivo dell’anno negli sport d’azione)

Italo Ferreira (Brasile) surf

Carissa Moore (USA) surf

Chloe Kim (USA) snowboard

Rayssa Leal (Brasile) skateboard

Nyjah Huston (USA) skateboard

Mark McMorris (Canada) snowboard