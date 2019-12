Xmas Concert: Briga live unplugged a Roma INFO

Briga prepara il suo Natale in chiave unplugged, in scena al Teatro Centrale di Roma venerdì 20 dicembre (ore 22). Il cantautore romano sarà, infatti, protagonista della serata evento Xmas Concert accompagnato dal suo chitarrista storico, Mario Romano.

Il live sarà l’occasione per ripercorrere in chiave più intima i capitoli della vita musicale di Briga: «Il raggiungimento dei 10 anni di carriera, per un artista – dichiara Briga – che si è affacciato al mondo della musica a soli 20 anni nel 2010, è un grande privilegio e già di per se un riconoscimento.

Ho deciso così di portare con me sul palco solo Mario Romano, il chitarrista con cui ho iniziato questo percorso tanti anni fa e dal quale non mi sono mai separato. È da considerarsi un concerto in duo a tutti gli effetti».

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne (da € 23,00).