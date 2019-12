Quarto Grado, 6 dicembre 2019: anticipazioni puntata, casi Gambirasio e Sacchi

[CS] Venerdì 6 dicembre, alle ore 21.25, su Rete4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Yara Gambirasio e sugli ennesimi sviluppi intorno alla figura di Massimo Bossetti.

Il muratore di Mapello, condannato definitivamente all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne il 12 ottobre 2018, continua a ribadire la sua innocenza anche dal carcere di Bollate dove sta scontando la pena. I legali di Bossetti, in vista di una richiesta di revisione, hanno intanto annunciato una denuncia per frode processuale.

Ulteriori approfondimenti, inoltre, pare siano stati affidati ad un nuovo pool di consulenti, incaricati dalla moglie di Bossetti, Marita Comi, ad indagare sul caso.

Al centro della puntata anche la morte di Luca Sacchi, il ragazzo freddato con un colpo di pistola alla testa, la sera del 23 ottobre a Roma. In carcere per l’omicidio, Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris. La vicenda – una mancata rapina finita in tragedia? – presenta molti punti oscuri ancora da chiarire. A partire dal ruolo della fidanzata Anastasya che, interrogata dal gip, ha dichiarato di essere estranea alla vicenda e di non sapere che nel suo zaino ci fossero 70mila euro.

La 25enne resta indagata per il tentato acquisto di droga e ha l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. Durante l’interrogatorio, la giovane ha scaricato la responsabilità dell’accaduto su Giovanni Princi, ex compagno di scuola di Sacchi, attualmente a Regina Coeli con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo Anastasya è stato Princi a darle la busta con i soldi da mettere nello zaino.