Jovanotti ospite di Dardust su Radio Monte Carlo

Venerdì 6 dicembre, dalle 22.00, in onda su Radio Monte Carlo un nuovo appuntamento con Dardust Night in compagnia del produttore Dario Faini, in arte Dardust. Dall’apertura del programma, Dardust ospita Jovanotti, artista con il quale ha collaborato in più occasioni.

Due artisti legati da una profonda stima reciproca e un connubio che domani sera prenderà la forma di un viaggio tra musica e parole in compagnia anche di Nick The Nightfly.

Tantissimi gli aneddoti, le curiosità e le sorprese: la selezione musicale della serata sarà curata dallo stesso Jovanotti e non mancheranno imperdibili momenti live con l’esibizione piano e voce di Nuova era e Luna di città d’agosto.