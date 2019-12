Brunori Sas: dal 10 gennaio il nuovo album, singolo dal 13 dicembre DATE LIVE

Singolo, album e tour: tante le novità per i prossimi progetti di Brunori Sas che a quasi tre anni da A casa tutto bene torna con l’album Cip! (Island Records) dal 10 gennaio 2020. Prodotto da Taketo Gohara e dallo stesso Dario Brunori, il disco è anticipato dal singolo Al di là dell’amore (uscito lo scorso settembre) e dal 13 dicembre dal secondo estratto Per due che come noi.

Dario, poi, partirà in tour con Brunori Sas Tour 2020 a marzo 2020 per esibirsi live nei palazzetti di tutta Italia. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.brunorisas.it e www.ticketone.it. Ecco le date:

3 marzo – Jesolo (VE), PalaInvent

(VE), PalaInvent 7 marzo – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 13 marzo – Assago (MI), Mediolanum Forum

(MI), Mediolanum Forum 15 marzo – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

(BO), Unipol Arena 21 marzo – Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum 24 marzo – Ancona , PalaPrometeo

, PalaPrometeo 27 marzo – Roma , Palazzo Dello Sport

, Palazzo Dello Sport 28 marzo – Napoli , PalaPartenope

, PalaPartenope 3 aprile – Bari , PalaFlorio

, PalaFlorio 5 aprile – Reggio Calabria, PalaCalafiore