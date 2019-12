Annalisa feat. Rkomi: il singolo ‘Vento sulla luna’ VIDEO & TESTO

È online il video di Vento sulla luna, il nuovo singolo di Annalisa feat. Rkomi, scritto dalla cantautrice insieme a Franco 126 e Dardust, che ne ha curato anche la produzione. Il brano, lanciato il 29 novembre, ha scalato la classifica di iTunes, entrando nella Top30 dei singoli più trasmessi dalle radio, e anticipa la pubblicazione del nuovo album previsto per la primavera del 2020.

Il videoclip vede la regia di Enea Colombi, che inquadra i due protagonisti in un labirinto urbano tra ampie vedute e riprede ravvicinate.

Annalisa Vento sulla luna feat. Rkomi TESTO

Ora, voglio solo bagnarmi la gola

E una scusa mi scivola in bocca

E il mondo sembra correre via

Come un taxi in un giorno di pioggia

Allora, anche se non c’è risposta

E la notte ci ha messo alla porta

Fissiamoci come due ombre che ballano in mezzo alla folla

Posso sbagliare ma

Posso sbagliare ma

Ma adesso lasciami fare che voglio lasciarmi andare

Non posso cambiare ma

Non posso cambiare ma

Al buio non si notano le rughe della città

Tutte le volte che vuoi

Facciamo finta che non ci importa, poi

Ridiamo con la voce rotta

Nascondiamo i dispiaceri

Mentre il vento sfoglia il giornale di ieri

Facciamo come vuoi

Come se fosse la prima volta, noi

Sotto i lampioni con la luce fioca

Si sgasava la Coca

Dormivano in piedi e tu che mi dicevi

C’è ancora vento sulla luna, ah, ah

Sulla luna, ah, ah

Ancora vento sulla luna, ah, ah

Sulla luna, sulla luna

Sulla luna, sulla luna, ah

L’anima è un bicchiere puoi svuotarlo o riempirlo

Passo dall’essere artista a un umano dietro le quinte

Se l’occhio vuole la sua parte recitare, eccitante

Te che ci fai con la maschera?

Io che perdo la pazienza all’Esselunga

Mentre mangio dal sacchetto all’ora di punta

Non voglio più guardare l’ora

Dimenticarmi dove sono

Posso sbagliare ma

Posso sbagliare ma

Ma adesso lasciami andare, dimenticare il passato

Non posso cambiare ma

Non posso cambiare ma

Posso trovare luce nel buio della città

Tutte le volte che vuoi

Facciamo finta che non ci importa, poi

Ridiamo con la voce rotta

Nascondiamo i dispiaceri

Mentre il vento sfoglia il giornale di ieri

Facciamo come vuoi

Come se fosse la prima volta, noi

Sotto i lampioni con la luce fioca

Si sgasava la Coca

Dormivano in piedi e tu che sorridevi

Ora un cielo diverso il nostro

Una macchia d’inchiostro

E tu non me l’hai detto

Ho capito lo stesso

Mi hai lasciato intendere

Che siamo sempre in tempo, in fondo

Per trovarci un posto

Anche se piove dentro

Va bene lo stesso

Tanto prima o poi spioverà, ah, ah

Sulla luna, sulla luna, ah

Sulla luna, sulla luna

Ridiamo con la voce rotta (Mmh)

Nascondiamo i dispiaceri

Mentre il vento sfoglia il giornale di ieri (Mmh)

Facciamo come vuoi (Na-na-na-na)

Come se fosse la prima volta, noi (Na-na)

Sotto i lampioni con la luce fioca (Na-na)

Si sgasava la Coca (Na-na-na-na)

Dormivano in piedi e tu che mi dicevi (Na-na-na-na)

C’è ancora vento sulla luna, ah, ah

Sulla luna, ah, ah

Ancora vento sulla luna, ah, ah

Sulla luna, sulla luna

Sulla luna, sulla luna

Sulla luna, sulla luna, ah

È passata un’ora.