Jody Cecchetto alla guida di ‘Ready Music Play!’: è sfida tra influencer

Va in onda dal 16 dicembre, ogni lunedì alle 20:25 su DeAKids (in esclusiva su Sky al canale 601), il nuovo programma Ready Music Play! condotto da Jody Cecchetto, figlio d’arte che per l’occasione ha ricantato in versione social la hit Gioca Joeur di papà Claudio.

E in questa prima avventura alla conduzione, Jody è affiancato da quattro volti amatissimi dai giovani, ovvero Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Virgitsch e Giulia Savulescu. Le quattro influencer si sfideranno a colpi di lip sync in due squadre e in ogni puntata verrà premiato il video migliore decretato come tale per abbigliamento, accessori, ballo e interpretazione.

Una sola la regola: urlare all’inizio di ogni video il motto Ready Music Play!