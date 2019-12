Dua Lipa: unica data live in Italia il 30 aprile 2020 a Milano INFO

Dua Lipa ha rivelato un po’ di novità ai suoi fan: innanzitutto, ha svelato il titolo del suo nuovo album in studio, Future Nostalgia, in uscita l’anno prossimo. “Quello che volevo fare con il mio nuovo album era uscire dalla mia comfort zone e mettermi alla prova, – racconta la star – così da creare brani che potessero suonare come certe hit pop che adoro e sono rimaste nella storia.

Ho voluto però che questi brani fossero miei e basati sulla mia esperienza. Sono stata ispirata da tantissimi artisti che amo: da Gwen Stefani a Madonna, da Moloko a Blondie, passando per gli Outkast solo per nominarne alcuni”.

Inoltre, la popstar ha annunciato anche il suo nuovo tour europeo che la vedrà protagonista di un grande concerto a Milano il 30 aprile al Mediolanum Forum (unica data italiana). Il Future Nostalgia Tour toccherà le arene di tutto il mondo e partirà da Madrid il 26 aprile 2020.

I biglietti per la data italiana sono disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 9.00 di venerdì 6 dicembre su livenation.it, ticketmaster.it e ticketone.it. I pacchetti VIP del tour includono Dua’s House Party che sarà disponibile su https://vipnation.eu/Dualipa. Una parte del costo dei biglietti sarà devoluta in beneficenza all’Unicef e alla Sunny Hill Foundation.