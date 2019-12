Topolino, un talent show a Topolinia e Paperopoli: al via il 4 dicembre ‘X-Music’

[CS] Il mondo della musica, si sa, è estremamente competitivo e difficile, anche per i giovani di Topolinia e Paperopoli in gara nel più celebre talent show musicale. Con il numero 3341 di Topolino, in edicola da mercoledì 4 dicembre, prende il via X-Music, una speciale storia in 3 puntate ambientata nel mondo dei talent-show, con soggetto e sceneggiatura di Bruno Enna e disegni di Marco Mazzarella.

Qua, nipote di paperino e i suoi amici, che suonano in una band chiamata I Rintronati, partecipano alle selezioni di X-Music, il più celebre talent show di Calisota Network (il canale tv della grande metropoli di Calisota City). Dopo aver passato il primo casting, la band entra ufficialmente in gara insieme ad altri amici e concorrenti che hanno superato le prime selezioni, tra cui i Red Leaves, la band formata da Tip e Tap, e i talentuosi Joy Brothers.

A giudicarli nello show sono gli spietati giudici Rauko, un rocker senza voce, Tina Scorbù, un’acida ex attrice e cantante, e i Lui & Lei, coppia di stilosissimi influencer. Quello che i ragazzi non sanno, è che gli autori dello show li considerano solo come possibili “personaggi televisivi”. Riusciranno i nostri paperotti e topini a diventare delle star della musica senza piegarsi al volere del sistema televisivo?

Per sapere come finirà quest’avventura non resta che andare in edicola dal 4 dicembre e leggere il primo episodio della storia su Topolino 3341, dedicato alle Audizioni di X-Music. Le altre due parti, L’Addestramento e Le Esibizioni, saranno in edicola rispettivamente con i numeri 3342 e 3343.