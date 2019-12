Patrizio Santo: arriva in radio e digitale ‘L’estate a dicembre’

Periodo ricco di novità per il pescarese Patrizio Santo e la sua etichetta discografica. Dopo i riconoscimenti di Mina, il featuring solidale con Luca Abete di Striscia La Notizia, dal 1° dicembre in Digital Download il nuovo singolo L’estate a dicembre (Ondesonore Records), in radio dal 6 dicembre in contemporanea anche all’uscita del videoclip.

Scritto in collaborazione con Emilio Munda – autore di diversi artisti italiani tra cui Il Volo -, il brano rappresenta una dichiarazione d’amore moderna, “passeggiamo sulla vita fino a perderci nei labirinti delle nostre mani attraversi l’orizzonte, oltre le nuvole, passato il temporale, so che mi raggiungerai a un passo dalla gioia, a un tuffo nell’amore, realtà perduta e certezze in collisione, Il cuore sa trovarti sempre in tutto ciò che è vero profondo e infinito”.

Il singolo ha già attirato l’attenzione degli addetti ai lavori essendo stato selezionato tra i 65 su 842 proposti alla commissione artistica di Sanremo Giovani 2019 presieduta da Amadeus per le audizioni discografiche alle quali lo stesso Patrizio ha partecipato lo scorso 3 novembre presso il Teatro Delle Vittorie di Roma.