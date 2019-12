Claudio Baglioni: dal 3 gennaio il singolo ‘Gli anni più belli’, nell’omonimo film

Gli anni più belli è il nuovo inedito di Claudio Baglioni, brano che dà il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino nelle sale cinematografiche dal 13 febbraio 2020. Il singolo, in uscita digitale e radiofonica il 3 gennaio 2020, si può ascoltare parzialmente nel trailer del film.

E la canzone è una delle dodici tracce che compongono il nuovo album di inediti del cantautore atteso per la primavera 2020. Dodici canzoni, come le dodici note (dal 6 al 18 giugno 2020) e come le serate che Claudio Baglioni, per la prima volta terrà alle Terme di Caracalla a Roma con una grande orchestra e coro.

