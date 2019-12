Mahmood: da aprile 2020 il nuovo tour in tutta Europa DATE

Dopo un anno di successi – dal Festival di Sanremo all’MTV Best Italian Act passando per il recente disco di platino per Barrio (con 21 milioni di streaming e 33 milioni di views in due mesi) – Mahmood ha annunciato che nel 2020 tornerà dal vivo in tutta Europa.

A partire da aprile , infatti, l’artista italiano dei record sarà on the road con un nuovo tour al via da Milano. Ecco le date (in aggiornamento):

14 aprile MILANO , ALCATRAZ

, ALCATRAZ 15 aprile ANVERSA, DE ROMA

19 aprile PARIGI, BATACLAN

20 aprile AMSTERDAM, MELKWEG

21 aprile LONDRA, 02 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

25 aprile MURCIA, SALA REM

27 aprile MADRID, SALA BUT

3 maggio MONACO, TECHNIKUM

4 maggio STOCCARDA, WIZEMANN

7 maggio COLONIA, GLORIA

10 maggio AMBURGO, MOJO

15 maggio LOSANNA, LES DOCKS

16 maggio ZURIGO, KOMPLEX 457