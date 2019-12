Il Tre, il nuovo singolo è ‘Le vostre madri’: «La provocazione è il punto centrale»

Nuovo singolo per Il Tre, che torna con Le vostre madri. “Nel nuovo singolo – racconta l’artista – la provocazione è il punto centrale di tutto il pezzo: a partire dal titolo, passando per una sonorità lontana dai miei soliti standard. Dopo Cracovia Pt. 3 ho voluto provare a rischiare ulteriormente, a proporre un altro lato di me e della mia musica, perché alla fine l’unica cosa che mi interessa è “fare musica che spacca ed esprimermi come voglio io!”.“

Guido Senia in arte Il Tre, romano Classe ‘97, ha iniziato a farsi notare in seguito alla vittoria nel 2016 del “One Shot Game” uno dei contest nazionali più importanti con oltre 400 partecipanti da tutta Italia. Nel 2018 da totale indipendente rilascia il mixtape Cracovia Vol.2 e esaurisce le copie fisiche in meno di una settimana.

A giugno esce il suo primo singolo ufficiale Bella Guido che entra subito in Top Viral di Spotify, e a novembre dello stesso anno Il Tre è protagonista del format Youtube Real Talk che regala all’artista una grande attenzione mediatica superando i 4 milioni di views.

Dopo un dj set tour nei club italiani Il Tre firma per Atlantic Records/Warner Music dove pubblica prima L’importante, un brano dal con forte contenuto che esprime ottimismo e consapevolezza e poi la street hit Cracovia Pt. 3.