Shiva: fuori il nuovo singolo ‘Soldi in Nero’ feat. Sfera Ebbasta

[CS] Da giovedì 28 novembre, è in radio e su tutte le piattaforme digitali Soldi in Nero (Jive Records, Sony Music/ Island Records, Universal Music) il nuovo singolo di Shiva, che vede lo speciale feat. di Sfera Ebbasta sulla produzione di Charlie Charles.

Shiva, under 20 rappresentante di Milano Ovest, prosegue la sua ascesa collaborando con Sfera Ebbasta, icona della trap italiana. Due artisti che continuano a collezionare un successo dopo l’altro incidono sul beat di un altro grande rappresentate della scena urban come Charlie Charles. Un connubio incredibile che porta Shiva a farsi spazio tra i grandi nomi della musica rap italiana.

Soldi in Nero è stato anticipato dai singoli Non sto più in zona feat. Pyrex (9 milioni di stream), Bossoli (20 milioni di stream) certificato Disco D’oro e Mon Fre (23 milioni di stream), già certificato Disco di Platino che vede la collaborazione di Emis Killa.