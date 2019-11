San Siro canta Max: 25mila biglietti venduti in un giorno per il super show di Pezzali

Grandissimo risultato per San Siro Canta Max: a ventiquattro ore dall’apertura delle vendite venerdì 29 novembre, l’evento targato Vivo Concerti ha staccato 25mila biglietti. Previsto per venerdì 10 luglio 2020 allo Stadio San Siro di Milano, il concerto evento del cantautore si preannuncia già come uno dei live più attesi della prossima estate.

Sul palco, Max Pezzali ripercorrerà tutti i suoi maggiori grandi successi per un viaggio attraverso trent’anni di carriera. Da Nord Sud Ovest Est a Come mai, passando per Sei un mito e Una canzone d’amore fino ai pezzi più recenti: tutti in una sola ed unica notte.

I bbiglietti sono in prevendita su Ticketone.it e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11 di mercoledì 4 dicembre 2019. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.