Ringo – Insieme si vince: il confronto generazionale nella musica con Pezzali, Raf e Nek

[CS] RINGO – Insieme si Vince! è il nuovo progetto interamente dedicato alla musica promosso da Ringo. Al cuore dell’iniziativa l’incontro musicale tra generazioni, che si confrontano e si influenzano tra loro, per dare vita a singoli inediti che raccontano lo scambio e la contaminazione artistica.

Protagonisti dell’iniziativa sei artisti contemporanei che perfettamente rappresentano le generazioni a confronto: Max Pezzali feat. GionnyScandal (Siamo quel che siamo), Raf feat. D’Art, nome d’arte del figlio Samuele (Samurai), e Nek feat. Roshelle (Dove inizia il cielo).

Max Pezzali feat. GionnyScandal Siamo quel che siamo

Le classiche melodie che caratterizzano lo stile artistico di Max Pezzali si fondono con le parole e il ritmo trap di GionnyScandal. Durante questa collaborazione, il duo scopre di avere molti punti in comune e passioni condivise, in particolare di ispirarsi alle medesime icone musicali, tra cui Post Malone, i Blink 182. Il brano racconta l’incontro tra due artisti accomunati nella vita dal grande sogno di fare musica, disposti a tutto per raggiungere i propri obiettivi, nella consapevolezza che “siamo quel che siamo, siamo quel che diventiamo, siamo ogni emozione che ci resterà”.

Gli autori di Siamo quel che siamo sono Max Pezzali e GionnyScandal. Il brano è prodotto da Claudio Cecchetto e PierPaolo Peroni, arrangiato da Davide Ferrario, mixato e masterizzato da Gigi Barocco.

Raf feat. D’Art Samurai

I migliori valori vengono tramandati di padre in figlio: proprio per questo la coppia Raf, D’Art rappresenta al meglio l’incontro al centro del progetto. Il titolo del brano è Samurai” un dialogo tra un figlio che si trova in difficoltà nelle scelte di tutti i giorni e un padre premuroso, che non manca di ricordargli che insieme possono affrontare qualsiasi tipo di problema.

Gli autori di Samurai sono Raf, D’Art e V. Bruno, il brano è edito da Girotondo srl.

Nek feat. Roshelle Dove inizia il cielo

Dall’incontro unico nel suo genere tra un cantante pop nato nel 1972, la cui carriera inizia nel 1986, e una poliedrica cantante nata nel 1995, che in occasione di X Factor 10 ha mostrato tutte le sue abilità, dalla voce soul al sound urban trap, prende vita il brano Dove inizia il cielo scritto da Nek e Roshelle con Luca Chiaravalli, Edwyn Roberts, Gigi Fazio e Andrea Bonomo. Un brano che gira intorno al concetto di amicizia e di prendersi cura gli uni degli altri, per “vincere tutti i giorni”.