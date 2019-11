Jovanotti sbarca sulla luna, esce il nuovo EP: «Il mio futuro vintage»

Dopo il trionfo dell’EP Jova Beach Party, Jovanotti torna con un secondo EP dedicato alla luna: Lorenzo sulla luna. L’album è prodotto da Rick Rubin, che a fine 2017 ha prodotto con Lorenzo, Oh,vita! e che ha firmato anche la produzione del singolo Prima che diventi giorno.

“Due sono le cose non farei mai: un album di cover e un ‘album concept’. – racconta Cherubini – E infatti eccomi qua, con un disco appena fatto tra le mani, ed è un concept album di cover!

Quando abbiamo registrato ‘Lorenzo sulla Luna’ non era detto che sarebbe uscito, era un mio trip personale, volevo concentrare la mia attenzione sul satellite terrestre, a 50 anni dall’Apollo 11, come un modo per esplorare uno spazio, che poi ogni spazio è sempre “lo spazio”.

Passata l’estate con tutto il suo incredibile delirio lo abbiamo riascoltato e quel vuoto è entrato in risonanza con il silenzio improvviso che si era fatto in me dopo tutto il casino di Jova Beach, quindi mi è sembrato perfetto da pubblicare alla fine di un anno così pazzesco.”

Il viaggio di Lorenzo sulla luna è tutto analogico: è un disco prodotto come se internet non esistesse, come se non esistesse pro tools, è una playlist di pezzi messa insieme come in una cassetta, una C=46 per l’esattezza. “Il disco è fatto come se queste canzoni le avessi ascoltate in un tempo remoto e le dovessi tramandare a memoria, senza basarmi sulle registrazioni, sui dischi stessi in cui state incise È un album che parla di un futuro vintage”

Lorenzo sulla Luna è disponibile in CD, LP e LP in edizione limitata. Ecco la tracklist:

Notte di luna calante (Domenico Modugno, 1968) Luna (Gianni Togni, 1980) Accendi una luna nel cielo (Ornella Vanoni, 1976) Luna di città d’agosto (Jovanotti, 1997) L’ultima luna (Lucio Dalla, 1979) Chiaro di luna (Jovanotti, 2017) La luna piena (Samuel, 2017) Una notte in Italia (Ivano Fossati, 1986) La faccia della luna (Tre allegri ragazzi morti, 2010) Luna rossa (Giorgio Consolini 1950) Guarda che luna (Fred Buscaglione, 1959)