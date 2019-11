Diodato: il singolo ‘Che vita meravigliosa’ nella colonna sonora del film di Ozpetek

È uscito venerdì 29 novembre Che vita meravigliosa (Carosello Records), nuovo singolo di Diodato in radio e digitale. Il brano sarà parte della colonna sonora del nuovo film di Ferzan Ozpetek La Dea Fortuna con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, nelle sale dal 19 dicembre.

Scritto da Diodato, Che vita meravigliosa su produzione di Tommaso Colliva, il singolo viene così introdotto dal cantautore: «Sono un affamato di vita, da sempre. E questa fame si è intensificata col tempo. Crescendo, è cresciuta anche lei. I suoi odori, le sue immagini, le sue interminabili montagne russe, il vuoto nello stomaco, le sofferenze, la gioia, le incredibili coincidenze, l’amore, il dolore, questo mare incommensurabile di sensazioni è ciò che mi nutre, ciò che mi fa sentire vivo.

Ed è questo che ho provato a raccontare, a racchiudere in questa canzone, nel disperato tentativo di fermare ciò che non si ferma mai. Volevo puzzasse di vissuto. Volevo ci fosse dentro la mia fame di lei.» E la voce di Diodato lieve e delicata dà forma a un racconto in un crescendo di immagini.