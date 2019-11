Beba: unica artista italiana selezionata VEVO per DSCVR Artists To Watch 2020

La rapper torinese Beba è ufficialmente l’unica italiana tra i venti artisti selezionati da VEVO per DSCVR Artists To Watch 2020. Beba è stata invitata presso gli studi a East London per registrare due session inedite dei brani Groupie e Tonica che rivelano l’energia e le grandi capacità canore che contraddistinguono le performance live dell’artista.

Il format DSCVR Artists To Watch nasce dall’impegno che VEVO dedica da diversi anni alla scoperta e al sostegno di giovani talenti in tutto il mondo mettendo a disposizione la propria visibilità a favore degli artisti coinvolti. Per tutto il mese di novembre verranno pubblicati sul canale di Vevo DSCVR delle live session realizzate nei loro studi e caratterizzate da uno stile visivo diventato negli anni iconico.