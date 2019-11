Mameli: esce il singolo ‘Serata banale’, prossimi concerti a Milano e Catania

[CS] Dopo Anche quando piove feat. Alex Britti, Mameli torna in radio e digitale con il singolo Serata banale. Il brano si propone come una riflessione sul vuoto interiore provocato dall’estrema semplicità e accessibilità che caratterizzano il nostro tempo. Questa società ci promette ogni giorno di avvicinarci l’un l’altro, ma in realtà la distanza sembra aumentare, e con lei la nostra solitudine.

“Il mondo è cambiato – racconta il cantautore siciliano – Ho 24 anni e credo di fare sempre le stesse cose. Sempre gli stessi luoghi d’incontro, gli stessi punti d’interesse. Viviamo di mode probabilmente, ma sono stanco anche di quelle. Mi chiedo se la mia generazione abbia vissuto precocemente troppe esperienze rispetto alla vecchia, o se è la superficialità quotidiana di cui ci nutriamo, a determinare noia. Sembra un film già visto… in realtà non lo è.”

Mameli sarà il 4 dicembre in concerto a Milano presso Teatro Principe e il 14 dicembre nella sua Catania presso Land La Nuova Dogana e sarà l’occasione per presentare, per la prima volta dal vivo, il nuovo singolo.