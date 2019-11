Braschi: il nuovo singolo è ‘Felici’, le prossime date live

Si apre con una sequenza in sovrapposizione di vocali scambiati via WhatsApp: dopo Il cuore degli altri Braschi pubblica Felici, il nuovo singolo in radio e digitale da venerdì 29 novembre. Il brano uptempo sintetico nei suoni incalza nel ritornello e si snoda in una riflessione su se stessi proprio a partire dal confronto con gli amici di un tempo.

In occasione dell’uscita del brano Braschi annuncia anche il ritorno dal vivo, per presentare il nuovo singolo:

19 dicembre – Roma , Wishlist Club

, Wishlist Club 22 dicembre – Sanremo , Club Tenco

, Club Tenco 10 gennaio – Mantova, Arci Tom

E questa te la scrivo per dirti ciao

che va bene così

siamo più o meno felici

più o meno realizzati

e va bene così

come ci siamo accettati