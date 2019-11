AirPlay radio: Coldplay in vetta, Vasco al secondo posto

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 48.2019 (dal 22 al 28 novembre 2019) che vede Orphans dei Coldplay salire al vertice (+2) mentre retrocede al secondo posto Se ti potessi dire di Vasco Rossi (-1) seguito da Dance Monkey di Tones And I (terza, -1). Secondo i dati EarOne, Memories dei Maroon 5 salgono in quarta posizione (+1) precedendo così Don’t Start Now di Due Lipa (quinta, +4), Non avere paura di Tommaso Paradiso (sesto, -2) e Ritmo dei The Black Eyed Peas & J Balvin (settimi, +7). Completano la Top Ten South of the Border di Ed Sheehan (ottavo, -2), Circles di Post Malone (nono, +3) e Freedom di Zucchero (stabile in decima posizione).

Ahimsa degli U2 e A.R. Rahman è la più alta nuova entrata della classifica in posizione 17. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].