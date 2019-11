Nicolò De Devitiis nuovo volto ufficiale di VH1, debutto nello speciale con J-Ax

[CS] Nicolò De Devitiis è il nuovo volto di VH1, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul canale 67 del digitale terrestre e sul 22 di tivusat. Il primo appuntamento con Nicolò sarà mercoledì 11 dicembre, alle ore 21.10, in occasione dell’esclusiva intervista a J-AX che il conduttore ha realizzato per lo speciale VH1 STORYTELLERS J-AX.

“Con Nicolò ci siamo conosciuti ai concerti e nei locali frequentati dal mondo musicale – afferma Luca De Gennaro, VP Talent and Music di Viacom e responsabile VH1 – ha una sincera passione per la musica e un grande entusiasmo nel raccontarla, dunque è la persona giusta per rappresentare un brand che trasmette e racconta la musica con passione e entusiasmo. Sono felice che entri in squadra”.

La nuova collaborazione di VH1 con Nicolo De Devitiis segna una nuova tappa del suo talentuoso percorso professionale. Con il suo stile poliedrico e carismatico, Nicolò rappresenterà perfettamente l’immagine di VH1 e saprà conferire al canale un’inconfondibile veste.