Leo Meconi presenta il primo album ‘I’ll Fly Away’ prodotto da Dodi Battaglia

Venerdì 29 novembre esce I’ll Fly Away, album di debutto del giovane guitar man Leo Meconi che a San Siro nel 2016 con Bruce Springsteen. Il disco, prodotto da Dodi Battaglia, viene presentato in anteprima il 28 novembre alla Feltrinelli di Bologna (Piazza Ravegnana, 1: ore 18, ingresso libero) alla presenza dello stesso produttore che promette anche una sorpresa.

Il disco un viaggio attraverso storie a suon di pop con influenze e sonorità folk e rock. “La title track è il simbolo di questo viaggio e rappresenta il desiderio di realizzare i propri sogni. Le altre storie raccontate nelle canzoni trattano di amicizia e amore, ma anche di esperienze personali vissute, come in The Sea o in The Homeless Man.– racconta iLeo Meconi – Ci sono le paure adolescenziali di Satan’s Street, le storie di amicizia di I’m Calling You o di Soul Chains, ma anche le storie adulte di Your Eyes o Behind This Mask, che è l’ultima canzone scritta per l’album ad agosto 2019, ed è forse la canzone più pop dell’album.

In Tears Are Falling Down il protagonista è un soldato che racconta le proprie paure, mentre Guitar Man è il racconto di una serata molto speciale, unica…” – conclude – “L’album si chiude con due bonus tracks: la prima è un omaggio ad uno dei fondatori del folk americano, arricchito dalla chitarra elettrica di Dodi Battaglia, la seconda è la versione acustica di Satan’s Street nella tonalità originaria in cui l’ho scritta”.

Di seguito la tracklist completa:

I’ll Fly Away The Sea Satan’s Street The Homeless Man Soul Chains Tears Are Falling Down Guitar Man Your Eyes I’m Calling You Behind This Mask Mr. Tambourine Man Satan’s Street (Acoustic)