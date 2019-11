Venditti & De Gregori: concerto evento allo Stadio Olimpico INFO

Antonello Venditti e Francesco De Gregori hanno annunciato, per il 5 settembre 2020, un concerto-evento insieme allo Stadio Olimpico di Roma. I due artisti iniziarono a collaborare quando avevano poco più che vent’anni, complice un viaggio in Ungheria in cui nacquero le loro prime canzoni.

Ora, dopo cinquant’anni Venditti & De Gregori tornano insieme sul palco della loro città. I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita da venerdì 22 novembre sul sito TicketOne e dalle ore 11.00 di venerdì 29 novembre nei punti vendita abituali.