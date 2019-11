Le Deva: dal 29 novembre il nuovo singolo e video ‘A.I.U.T.O.’

Le Deva tornano con il singolo A.I.U.T.O., disponibile con il videoclip a partire da venerdì 29 novembre. Nel testo sono raccontate le cinque emozioni le cui iniziali sono il titolo del brano: Angoscia, Inquietudine, Umiliazione, Tormento, Ostacolo quelli che fanno stare male.

“Ho sofferto di attacchi di panico per anni – rivela Laura Bono – ed è stata dura convivere con l’ansia di affrontare le giornate, una semplice uscita tra amici, ma anche un concerto, con la paura di rimanere pietrificata da quel senso di soffocamento, di dolore al petto… è proprio paura di avere paura. Un loop sconvolgente, invisibile alla vista dei più e quindi è difficile chiedere aiuto”.

“La U di umiliazione è forte perché si parla di umiliazione dell’anima – spiega Verdiana – per l’incapacità degli altri di comprendere un malessere invisibile. E questo spiega anche la A di angoscia e la I di inquietudine”.

“La T di tormento racchiude tutte queste sensazioni che non ti permettono di affrontare serenamente la situazione senza chiedere AIUTO esterno – continua ancora Roberta Pompa – l’aiuto di un familiare o un amico, certamente, ma anche di esperti che possano davvero essere la medicina giusta al dolore che si sente dentro”.

Il videoclip, realizzato dal regista Mauro Russo, già ideatore di diversi loro precedenti video, descrive tutte queste sensazioni che le ragazze vogliono evidenziare con la canzone: “Il finale del video, così come della canzone, vuole però dare un messaggio di speranza – precisa Greta Manuzi – e la lettera O, che sta per ostacolo desidera essere la capacità di rimuovere quell’ostacolo che non permette all’anima di sorridere alla vita e alla spensieratezza”.

La canzone, scritta da Marco Rettani e composta da Alessandro Manzo, Manuela Zero e lo stesso Rettani anticipa il prossimo album del gruppo al femminile.