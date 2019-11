Amazon Xmas San Babila: gli eventi musicali da non perdere

Torna a Milano l’appuntamento con lo spazio natalizio targato Amazon che, dal 27 novembre al 1° dicembre, celebra la settimana del Black Friday e avvia ufficialmente il periodo pre-natalizio. Aperto dalle 10 alle 20 in Corso Venezia 2, il temporary store a due piani permette di scoprire (anche in realtà aumentata) il mondo Amazon attraverso aree tematiche – dalla moda agli audolibri ai dispositivi Echo – ma offre anche una serie di incontri da non perdere.

L’area eventi, infatti, accoglie appuntamenti quotidiani come live cooking, incontri con autori e showcase dal vivo con artisti italiani e internazionali. “Siamo felici di aprire, per il secondo anno consecutivo, il nostro evento esperienziale Amazon Xmas San Babila nel cuore della città di Milano. – dichiara Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Non mancheranno momenti imperdibili presentati da Amazon Music con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Tom Walker, Subsonica e Vegas Jones.”

Ecco nel dettaglio tutti gli ospiti musicali e le performance:

Mercoledì 27 novembre ore 18:30 Tom Walker (live showcase)

Giovedì 28 novembre ore 19:00 Mika (live showcase)

Venerdì 29 novembre ore 19:00 Vegas Jones (live showcase)

Sabato 30 novembre

15:00 – 16:00 Meet and Greet con i concorrenti di X Factor 2019

con i concorrenti di 19:00 Subsonica (live showcase)

Domenica 1° dicembre ore 15:00 Vanity Fair Stage: dialogo tra il Direttore di Vanity Fair Simone Marchetti e il grande tenore Andrea Bocelli (Accesso limitato e riservato ai clienti che acquistano su Amazon.it l’edizione speciale del CD Sì Forever (The Diamond Edition) – Sugar).

Pronti?

