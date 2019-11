Cristiano Malgioglio diventa Monica Bellucci nel video del nuovo singolo

È in radio e digitale Notte Perfetta, il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio feat. The Jek. Lo accompagna un video, realizzato dal regista Gaetano Morbioli, in cui Malgioglio veste i panni di Malena, il personaggio che Monica Bellucci ha interpretato nel film di Tornatore.

L’attrice di fama internazionale ha così commentato: “Trovo il video geniale, ringrazio Cristiano Malgioglio per questo omaggio a Malena, solo lui poteva pensare a una cosa così originale e divertente”.

“Gaetano Morbioli ha realizzato il video dove ho voluto omaggiare Monica Bellucci e la sua bellezza in ‘Malena’ di Tornatore – queste le parole di Cristiano Malgioglio – e lei appena ha visto il video è impazzita di gioia facendomi i complimenti.

L’idea di questa canzone è nata per caso: in uno dei miei tanti viaggi a Cuba ho conosciuto alcuni bravissimi musicisti, uno di questi ha scritto questo brano che ho pensato fosse molto adatto a me e io ho fatto il testo in italiano. Appena ho accennato a Lorenzo Suraci di questa canzone, lui ha trasferito a Diego Calvetti il mood con cui doveva arrangiare il pezzo “Notte Perfetta, che è un brano allegro. Diego Calvetti ha proposto i The Jek, giovani ragazzi con cui abbiamo realizzato questa collaborazione.“