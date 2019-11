Capo Plaza: il nuovo singolo ‘Ho fatto strada’ TESTO & VIDEO

Da venerdì 22 novembre è disponibile il nuovo singolo dell’artista multiplatino Capo Plaza, Ho fatto strada, brano che dà voce a una generazione alla ricerca di una via d’uscita. Nel pezzo, Plaza rivive i sentimenti di un bambino che ha vissuto per le strade, in ambienti che non regalano una vita facile e da cui, con ambizione e lavoro, ha iniziato a percorrere la strada del successo.

Capo Plaza Ho fatto strada TESTO

Grazie alla strada ho fatto strada

Soltanto lei ha visto le lacrime scendere da questi occhi

La strada giusta o sbagliata

O ti perdi in una busta, oppure prendi tutto e ammazzi

Pla-Pla-Pla-Pla-Pla-Pla-Plaza

Fai una foto, o una chiamata, ma non chiedon’ come sto

Sta vita è bella e pure amara

L’asfalto scotta, si è il Sahara

Vieni nella giungla urbana

Sono in gara

Questi cosa fanno per la fama? Yei

Sono in para

Sto pensando a fare nuova grana (yei)

E un flashback in ‘ste sere

Il suono delle sirene

Spero che finisce bene, yei

Parlo in slang, non comprendi

Non parlo con questi vermi

Dici di no, non vedermi, yeah

O mio Dio, lo sappiamo io e l’amico mio, yah

O mio Dio, per la strada, per la strada, yeh

Grazie alla strada ho fatto strada

Soltanto lei ha visto le lacrime scendere da questi occhi

La strada giusta o sbagliata

O ti perdi in una busta, oppure prendi tutto e ammazzi

Pla-Pla-Pla-Pla-Pla-Pla-Plaza

Fai una foto, o una chiamata, ma non chiedon’ sto

Sta vita è bella e pure amara

L’asfalto scotta, si è il Sahara

Vieni nella giungla urbana

Ok

Qualcosa non quadra

Non mi fermo fino a quando non ho quadri in casa

Corriamo sopra un Abarth (skrt, skrt), derapa

Grazie alla strada ho fatto strada

Io non credo a nada, yei

Fuck la polì’, fumo lei

Sono su una (?) ancora

Se hai problemi vieni, ehi

Fuck la polì’, free the guys

Non ci avrete mai, occhi giappo, samurai

Ho preso quello che volevo

Ora il limite non è più il cielo, yah

Ho amici in meno

Ma ringrazio per quello che ho adesso

Dalla strada per la strada

Soltanto lei ha visto le lacrime scendere da questi occhi

La strada giusta o sbagliata

O ti perdi in una busta, oppure prendi tutto e ammazzi

Pla-Pla-Pla-Pla-Pla-Pla-Plaza

Fai una foto, o una chiamata, ma non chiedon’ come sto

Sta vita è bella e pure amara

L’asfalto scotta, si è il Sahara

Vieni nella giungla urbana

Ok