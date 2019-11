Il messaggio alle donne di Valentina Gautier: disponibile il nuovo singolo

Valentina Gautier torna con il nuovo singolo Corri che corre il tempo (edito da Caliel), brano che anticipa il prossimo album atteso per la primavera 2020. Quello della cantautrice è un ritorno sulle scene a cui radio e pubblico stanno rispondendo con entusiasmo (a due settimane dalla pubblicazione la canzone sale nella Top25 dei brani più trasmessi).

E con Corri che corre il tempo Valentina si rivolge al mondo femminile. “La violenza nella violenza è ciò che facciamo a noi stesse se non ne usciamo e come tossiche rimandano il momento dell’ultima dose- afferma la Gautier – Nulla sarà mai più come prima quando hai attraversato l’inferno, ma porterai fiera i tuoi lividi indelebili in ricordo della leonessa che sei.

Non voglio essere guardata con commiserazione, sono una guerriera. Voglio essere guardata con ammirazione, sono un eroe che ha saputo battersi e ha vinto”. La power ballad è un dialogo interiore che sfocia in un bivio, tra la quotidianità vissuta passivamente e la possibilità di cambiare.