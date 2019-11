Eminem: esce una nuova edizione dello ‘The Slim Shady LP’ con rarità e bonus tracks

[CS] Il 13 dicembre Shady/Aftermath/Interscope Records pubblicheranno una nuova edizione del leggendario album di Eminem The Slim Shady LP, nei formati 3LP e 2CD. Composto da 30 tracce, queste edizioni in 3LP e 2CD di The Slim Shady LP contengono 10 Bonus tracks tra cui rarità, versione a cappella, freestyle e strumentali.

Sempre quest’anno Eminem ha celebrato il 20° anniversario di The Slim Shady LP con una release digitale dell’edizione ampliata, che ha segnato il debutto in digital-download e in streaming di molte bonus track dell’album. Uscito il 23 febbraio 1999, The Slim Shady LP ha debuttato al n° 2 della chart di Billboard, ha vinto un Grammy Award come ‘Miglior Album Rap’ ed è al 275° posto della classifica di Rolling Stone dei 500 album migliori di sempre.

Rappresenta il debutto di Eminem con una major, ha vinto quattro Dischi di Platino e include i singoli My Name Is (vincitore del Grammy per la ‘Miglior Performance Rap’) oltreché tracce iconiche come Guilty Conscience e ’97 Bonnie & Clyde.

Tracklist

Public Service Announcement My Name Is Guilty Conscience Brain Damage Paul If I Had ’97 Bonnie & Clyde B**** Role Model Lounge My Fault Ken Kaniff Cum On Everybody Rock Bottom Just Don’t Give A Soap As The World Turns I’m Shady Bad Meets Evil Still Don’t Give A

Bonus track

Hazardous Youth (A Cappella Version) Get You Mad Greg (A Cappella Version) Bad Guys Always Die (From The Wild Wild West Soundtrack) Guilty Conscience (Radio Version) Guilty Conscience (Instrumental) Guilty Conscience (A Cappella, Edited) My Name Is (Instrumental) Just Don’t Give A (A Cappella) Just Don’t Give A (Instrumental)