XF13 Nuovo meccanismo di eliminazione: GfK certifica gli inediti più ascoltati

[CS] Gli inediti dei concorrenti di #XF13 presentati ieri sera saranno sottoposti al giudizio del pubblico: il singolo meno ascoltato secondo le rilevazioni GfK sulle piattaforme digitali sarà a rischio eliminazione. Durante la puntata di X Factor 2019 andata in onda giovedì 21 novembre su Sky Uno è stato annunciato un nuovo meccanismo di eliminazione che avrà i suoi effetti durante il sesto Live.

Gli inediti presentati dai concorrenti ancora in gara saranno sottoposti al giudizio diretto del pubblico attraverso la rilevazione degli ascolti e degli acquisti effettuata da GfK. Nel periodo compreso tra venerdì 22 novembre e la mezzanotte di martedì 26 novembre 2019 GfK rileverà gli streaming e i download dei singoli dei concorrenti sulle piattaforme digitali.

La classifica degli inediti giocherà un ruolo da protagonista nella gara: nella prossima puntata – in onda il prossimo 28 novembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV – infatti, l’artista con il singolo meno ascoltato e meno acquistato sulle piattaforme digitali dovrà sfidare quello meno votato della quinta puntata, con l’obiettivo di guadagnare un posto alla Semifinale.

Si tratta della prima collaborazione tra X Factor e GfK Italia, società di ricerche di mercato che fornisce i dati di vendita e di ascolto sui quali si basano le classifiche e le certificazioni discografiche ufficiali del mercato italiano.