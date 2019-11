VASCO NON STOP LIVE FESTIVAL: 250mila biglietti in un giorno, sold out e raddoppio a Roma

Sono partite alla grandissima le prevendite per il Vasco Non Stop Live Festival che nelle prime 24 ore ha visto polverizzati oltre 250.000 biglietti. L’enorme richiesta ha portato a raddoppiare lo show al Rock in Roma del 19 giugno, già sold out con un nuovo grande concerto il 20 sempre al Circo Massimo.

Come annunciato, nel 2020 il Komandante, che ha scelto i festival per il suo Non Stop Live: il 10 giugno Vasco aprirà Firenze Rocks alla Visarno Arena, il 15 giugno chiuderà gli I-Days al MIND Milano Innovation District (area expo), il 19 e 20 giugno sarà al Rock in Roma al Circo Massimo e il 26 giugno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Ma le buone notizie non finiscono qui: per la seconda settimana consecutiva il nuovo singolo di Vasco, Se ti potessi dire è al primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio.

Inoltre, il 25, 26 e 27 novembre sarà nei cinema il Music Film “Vasco Non Stop Live018+019” di Pepsy Romanoff per rivivere le emozioni di due trionfali estati rock , da giugno 018 a giugno 019 (con oltre 900.000 spettatori). “L’idea – dichiara il regista – è quella di portare sul grande schermo un concerto diverso dagli altri, un concerto rock ruvido anche nel trattamento dell’immagine. Il girato è stato così riversato in pellicola per dare il senso del tempo e della bellezza della resa cinematografica”.

Infine, il 6 dicembre è prevista la pubblicazione del doppio cd live + dvd tratto dai 6/6 concerti, Record a San Siro, a 6 mesi dall’ “impresa compiuta”, 6 volte 6, allo stadio milanese.