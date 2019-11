Sisters Market: Belen e Cecilia Rodriguez aprono i loro armadi per un’iniziativa solidale

A un mese dal Natale, le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez aderiscono a una speciale iniziativa di solidarietà a sostegno dei bambini del Centro Maria Letizia Verga di oncoematologia pediatrica dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Le due showgirl aprono per la prima volta i loro armadi mettendo in vendita alcuni dei loro capi: Sisters Market – questo il nome della manifestazione – è i programma da sabato 23 a lunedì 25 novembre, dalle ore 10 alle 19, presso Rue des Mille POP – UP space (Via Borgonuovo, 1 – Milano) in collaborazione con ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo.

La tre giorni di Sisters Market, ideata da Belen e Cecilia, presenti dalle 15 nella giornata di sabato, nasce dal desiderio di supportare il Centro Maria Letizia Verga che comprende il Centro di Oncoematologia Pediatrica e il Centro Trapianto di Midollo Osseo, della Fondazione MBBM/Ospedale San Gerardo di Monza.

ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo (https://admo.it), che oggi conta oltre 450.000 donatori, è nata nel 1990 con lo scopo principale di informare e sensibilizzare sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue.

Dal 23 al 25 novembre

Dalle ore 10.00 alle 19.00

c/o Rue des Mille POP – UP space

Via Borgonuovo, 1 (Milano)