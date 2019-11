AirPlay radio: Cremonini debutta in Top Ten, Antonacci e Michielin new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 47.2019 (dal 15 al 21 novembre 2019) con Se ti potessi dire di Vasco Rossi che si confera al primo posto seguito daDance Monkey di Tones And I (stabile al secondo posto) e Orphans dei Coldplay (terzi, +1). Secondo i dati EarOne, Non avere paura di Tommaso Paradiso scivola in quarta posizione (-1) precedendo Memories dei Maroon 5 (stabili al quinto posto), South of the Border di Ed Sheehan (sesto, +5) e Sale di Benji & Fede (settimi, +7). Completano la Top Ten Al telefono di Cesare Cremonini (nuova entrata in ottava posizione), Don’t Start Now di Due Lipa (nona, +3) e Freedom di Zucchero (decimo, -3).

Tutte italiane le tre più alte nuove entrate della classifica airplay: Al telefono di Cesare Cremonini (posizione 8), Ci siamo capiti male di Biagio Antonacci (posizione 13) e Cheyenne di Francesca Michelin (posizione 33). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].