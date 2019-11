Francesca Michielin: il nuovo singolo ‘Cheyenne’ TESTO & VIDEO

È disponibile su YouTube il videoclip di Cheyenne feat. Charlie Charles, il nuovo singolo di Francesca Michielin uscito lo scorso 15 novembre. Primo brano dal nuovo album di inediti atteso nel 2020, il pezzo è prodotto da Charlie Charles e scritto da Mahmood assieme a Alessandro Raina e Davide Simonetta.

Nel video, il concetto chiave dell’incontro tra natura e realtà urbana, è trasferito in immagine grazie all’atmosfera di una festa in cui suggestioni tribali incontrano dettagli futuristici, malinconia dei ricordi e leggerezza.

Francesca Michielin Cheyenne feat. Charlie Charles TESTO

E ripenso al week end

Quando tutte le volte

Ascoltavi Stevie Wonder

In soffitta da me

Qui da camera mia

Vedo il tramonto ma

Se ti chiamo poi litighiamo

Il cielo del Marocco è spento

A che serve un week end

Se non sai dove abito

Chiedi sempre di me

Anche oggi che è sabato

Io mi chiedo perché stiamo parlando ma

Da lontano non ci sfioriamo

Il cerchio è chiuso noi ci siamo dentro

Se c’è troppo silenzio non ti sento

Lo sai che ridere che fa

Partire con la pioggia

Entrare in un museo

Aspettando che finisca

Un po’ come al liceo

Con la tua mano nella tasca

Sentirsi due Cheyenne con una freccia

Vorrei sapere solo se

Ti scoccia e non ti manca

Fumare qui con me l’ultima sigaretta

Diventerei per te un altro continente

Se fossimo Cheyenne ma siamo solo gente

Ti ricordi il week end dentro questa piscina

Siamo niente di che

Stavo meglio per strada

A parlare con te fino alla mattina ma

Da vicino non ci capiamo

Il cerchio è chiuso e noi ci siamo dentro

Se c’è troppo silenzio non ti sento

Lo sai che ridere che fa

Partire con la pioggia

Entrare in un museo

Aspettando che finisca

Un po’ come al liceo

Con la tua mano nella tasca

Sentirsi due Cheyenne con una freccia

Vorrei sapere solo se

Ti scoccia e non ti manca

Fumare qui con me l’ultima sigaretta

Diventerei per te un altro continente

Se fossimo Cheyenne ma siamo solo gente

Solo gente che sbaglia e poi si chiama amore

Questi tagli sul cuore bruciano

Più di meduse sulla pelle

Vorrei sapere solo se

Ti scoccia e non ti manca

Fumare qui con me l’ultima sigaretta

Diventerei per te un altro continente

Se fossimo Cheyenne ma siamo solo gente