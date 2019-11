Andrea Vigentini: il nuovo singolo e gli impegni live in attesa del primo album

Il giovane cantautore e autore milanese Andrea Vigentini, scelto da Francesco Renga come special guest per tre date del tour teatrale, è in radio e sulle piattaforme digitali con il singolo Un Giorno Semplice, pubblicato lo scorso 11 ottobre. Insieme ai precedenti Magari, Come va a finire e Come l’estate, anche quest’ultima traccia anticipa il debut album in uscita nel 2020 per Mescal/Believe Digital.

Andrea è inoltre presente alla Milano Music Week all’Interno del format MescalHouse c/o lo ZOG in Ripa di Porta Ticinese 37, il giorno 20 novembre in due appuntamenti: alle 18.00 e alle 20.30.

Impegnato dal 2016 al 2019 in tour come chitarrista e corista di Ermal Meta, Andrea è stato ospite sul palco del Forum di Assago in apertura al concerto di Fabrizio Moro lo scorso 26 ottobre ed è autore del brano Alza la Radio di Nek.