Alfa: dal 13 dicembre l’album ‘Before Wanderlust’, le versioni

[CS] Sull’onda del grandissimo successo del suo ultimo singolo Wanderlust!, venerdì 13 dicembre esce Before Wanderlast (Wanderlust Society / Artist First), il nuovo progetto discografico di Alfa. Il progetto è ordinabile in edizione limitata autografata in pre-order su Music First e sono quattro i bundle disponibili (cd, cd e t-shirt, cd e felpa, cd con t-shirt e felpa).

«”Before Wanderlust” è una promessa che vi ho fatto un anno fa, l’ho mantenuta – racconta Alfa – Dopo tante fatiche e giorni chiusi in studio questo è ufficialmente l’inizio del nostro sogno, per favore non svegliateci!». Alfa incontrerà i fan in due speciali appuntamenti (orario e location da annunciare):

14 dicembre – Genova

16 dicembre – Milano

Before Wanderlast vuole essere un assaggio della nuova musica a cui sta lavorando da mesi Alfa, per salutare un anno che gli ha regalato uno straordinario successo e per accogliere a braccia aperte tutte le novità che gli riserverà il 2020. Il progetto conterrà pezzi già editi e prodotti da Yanomi, oltre a nuovi brani.