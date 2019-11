MMW19 Red Canzian live con lo spettacolo ‘In musica e parole’

[CS] DM Produzioni di Danilo Mancuso in collaborazione con AFI (Associazione Fonografici Italiani), nell’ambito delle quattro giornate che l’associazione dedica alla musica in occasione della Milano Music Week, presenta lo spettacolo di Red Canzian dal titolo In musica e parole, mercoledì 20 novembre alle ore 22.00 presso la Palazzina Liberty di Milano (Largo Marinai d’Italia).

“Canto canzoni di tanti mondi, perché racconto la mia storia da quando scoprii il rock&roll con la grande radio che portò papà a casa. Quindi propongo “Tutti Frutti” di Little Richard, per poi passare alla prima estate a Jesolo quando arrivò il juke-box dal quale ascoltai Luigi Tenco cantare “Mi sono innamorato di te”.

E proseguo con le canzoni che hanno attraversato la mia vita: “Noi due nel mondo e nell’anima”, che i Pooh fecero un attimo prima che arrivassi io; quelle impegnate come “Pierre” che parla di omosessualità, scritta nel ’76 e dunque in anni non sospetti; “La donna del mio amico”; “Ci penserò domani”; “Uomini soli”; “Ognuno ha il suo racconto”, pezzo con il quale ho partecipato al Festival di Sanremo 2018; “Cosa abbiamo fatto mai”, brano contenuto nel mio album “Testimone del Tempo”, che racconta l’impegno a favore dell’ambiente. Insomma è un bel percorso, commovente e divertente, arricchito anche da una selezione di curiose foto e da un omaggio alla napoletanità della musica con “Torna a Surriento” (Red Canzian).

Red Canzian sarà accompagnato dal pianista Daniel Bestonzo / Ingresso libero sino ad esaurimento posti, per prenotazioni: https://bit.ly/35hqQtF