Giovanni Allevi pubblica l’album di Natale ‘Hope’, dal 1° dicembre il tour

Il compositore, pianista e direttore d’orchestra Giovanni Allevi torna sulla scena discografica con Hope (Bizart/Artist First), album legato alla magia del Natale, nei negozi fisici e digitali dal 15 novembre. Per la prima volta, in questo progetto, il Maestro affianca al suo inconfondibile pianoforte il canto, affidato per l’occasione al Coro dell’Opera di Parma e alla purezza delle voci bianche dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano, sostenuti dalla pienezza avvolgente dell’Orchestra Sinfonica Italiana.

L’album porterà dal vivo Allevi con l’Hope Christmas Tour, che prevede l’esecuzione di grandi classici natalizi, in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Giovanni Allevi per l’occasione. Una continua festa che divertirà e scalderà il cuore del pubblico fino all’11 gennaio 2020, nei più importanti teatri di Italia.

Di seguito le date confermate.

1 dicembre – MILANO, Teatro Dal Verme

12 dicembre – LECCE, Teatro Politeama

16 dicembre – PERUGIA, Teatro Morlacchi

17 dicembre – NAPOLI, Teatro Augusteo

18 dicembre – BOLOGNA, Auditorium Manzoni

19 dicembre – CATANIA, Teatro Metropolitan

20 dicembre – MARSALA (TP), Teatro Impero

21 dicembre – PALERMO, Teatro Golden

28 dicembre – FIRENZE, Teatro Verdi

5 gennaio – ROMA, Auditorium Conciliazione

11 gennaio – TORINO, Teatro Colosseo

C’è una spiritualità nuova ad attenderci.

È nascosta,

nei meandri del passato antico,

nella bellezza della Natura fuori dal tempo,

nella nostra più fervida immaginazione.

Una felicità ci attende…

Giovanni Allevi