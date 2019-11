MMW19 Boosta live con ‘R-nascimento’ al Castello Sforzesco di Milano

[CS] Mercoledì 20 novembre alle 20:30, nella suggestiva Sala della Balla del Castello Sforzesco di Milano, il fondatore dei Subsonica Davide Boosta Dileo si esibirà in anteprima esclusiva nel suo nuovo progetto solista: R-nascimento Concerto di musica classica ed elettronica in due atti.

Atto primo: concerto di musica antica per strumenti moderni – Ispirato dai madrigali di fine cinquecento composti da Vincenzo e Michelangelo Galilei, rispettivamente padre e figlio del celebre matematico Galileo, Davide Boosta Dileo ha composto delle musiche originali che ripercorrono l’innovazione sinfonica dei due artisti, i quali diedero nuova dignità al genere strumentale, all’epoca considerato di rango inferiore rispetto alla musica cantata.

Atto secondo: concerto di musica moderna per strumenti antichi – L’artista si esibirà in un’esecuzione di brani pop suonati con strumenti settecenteschi. Per l’occasione, grazie alla gentile concessione del Museo degli Strumenti Musicali di Milano, Boosta avrà l’opportunità di suonare il pianoforte Tallone e il clavicembalo copia Inv. N. 604 realizzato da Augusto Bonza, pezzi tra i più pregiati della collezione del museo.

Boosta sarà accompagnato dal liuto suonato da Elisa La Marca e da un coro femminile diretto da Tommaso Ferrarese. I visual saranno realizzati dall’artista Giorgia Zoe Righini.

Ingresso gratuito su prenotazione al link https://www.eventboost.com/e/r-nascimento/21173. Solo le prime 70 persone regolarmente accreditate avranno accesso alla sala.