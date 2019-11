Gerry Scotti: dal 18 novembre il nuovo game show ‘Conto alla rovescia’

[CS] Da lunedì 18 novembre, tutti i giorni alle ore 18.45, arriva Conto alla rovescia, il nuovo quiz condotto da Gerry Scotti. In ogni puntata cinque concorrenti, oltre a sfidarsi tra loro, dovranno combattere contro un nemico comune e spietato: il tempo.

Cultura generale, nervi saldi, strategia e soprattutto velocità saranno le qualità fondamentali per eliminare gli avversari e scalare il montepremi. Un maxi schermo posto alle spalle dei concorrenti indicherà il count down che loro, però, non avranno la possibilità di visualizzare. Il giocatore che sarà di mano quando il conto alla rovescia arriverà a zero verrà eliminato.

Le quattro manches di gioco – PASSO O CHIUDO, LE ECCEZIONI, SEMBRA IERI, I VASI COMUNICANTI – saranno alternate da altrettanti CONTO ALLA ROVESCIA, che stabiliranno chi tra gli sfidanti sarà eliminato e chi procederà nel gioco.

Il concorrente che avrà superato tutte le fasi precedenti affronterà il TIME OUT, round finale dal ritmo serrato e dalle forti emozioni, in cui in 3 minuti il giocatore dovrà dare 20 risposte esatte. Il campione di Conto alla rovescia potrà vincere oltre 100.000 euro a puntata e tornare a difendere il suo titolo.