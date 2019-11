Live – Non è la d’Urso, 18 novembre: anticipazioni, tra gli ospiti Heather Parisi

[CS] Lunedì 18 novembre, in prima serata su Canale 5, decimo appuntamento con “LIVE – NON È LA D’URSO” il programma di VideoNews condotto da Barbara d’Urso. Tanti ospiti ed interviste esclusive: i due provocatori più temuti della tv, Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri, sfideranno insieme le 5 agguerritissime sfere.

Ai microfoni di Barbara d’Urso, direttamente da Hong Kong, Heather Parisi per la prima volta in tv insieme al marito Umberto Maria Anzolin e i loro due gemelli. Oltre a raccontarsi affronteranno le 5 temute sfere sul tema maternità a 50anni.

Ospite in studio, Taylor Mega dopo il collegamento da Sharm El Sheik della scorsa settimana che ha scatenato l’ironia del web e di Striscia la notizia.

A “LIVE – NON È LA D’URSO”, le testimonianze dei vip che si lamentano per le pensioni troppo basse. Inoltre, direttamente da Toronto, Barbara d’Urso accoglierà Laura Desiree, star di Naked News il notiziario canadese famoso per le sue conduttrici-spogliarelliste.

Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il Live Sentiment delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play.