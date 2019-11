Jo Penta: il nuovo singolo è ‘Solo un ricordo’ VIDEO

Giuseppe Citarelli, in arte Jo Penta, pubblica il nuovo singolo Solo un ricordo (Alba Agency Records), disponibile su tutte le piattaforme digitali e presentato alle ultime selezioni di Sanremo Giovani. Il giovane talento pugliese, dopo l’esperienza nel talent di Rai 2 The Voice, dove arrivò tra i semifinalisti, inizia il suo percorso artistico e pubblica il singolo d’esordio Notte d’agosto.

«Solo un ricordo nasce dall’idea che ho dell’amore – spiega Jo Penta – Sin da piccolo quell’amore che vedevo nei film, quelle scene dei baci appassionati e dei batticuori che ti tolgono il respiro, quelle scene che mi facevano immaginare come sarebbe stato avere un amore vero.

Crescendo però, ho capito che l’amore non è proprio come nei film. Quando ami inevitabilmente soffri. Ma ho anche imparato che la sofferenza, col tempo, si trasforma in ricordi e sono proprio i ricordi la cosa più importante che ci resta di un amore. Anche se finisce, se ne esce più forti più di prima e pronti a sognare ancora.»

… basta un attimo, anche uno sguardo

O solo un ricordo…